ESC 2024: Das sind alle TV-Sendungen zum Musik-Event im Überblick

Am 11. Mai 2024 findet das Finale vom 68. Eurovision Song Contest statt. Weil die schwedische Sängerin Loreen 2023 den Sieg geholt hat, wird die diesjährige Auflage des Sangeswettbewerbs in Malmö ausgetragen. Hier erfährst du, wann und wo du den ESC live verfolgen kannst.

Die beiden Halbfinale Vor dem ESC-Finale stehen seit einigen Jahren die beiden Halbfinale, in denen die Teilnehmer für die Schlussrunde ermittelt werden. Das erste Halbfinale wird am 7. Mai 2024 ausgetragen, unter anderem nehmen Luxemburg, Australien und die Ukraine daran teil. Das Erste zeigt den Wettbewerb ab 21 Uhr auf seinem Spartensender ONE. In Österreich ist er auf ORF 1 zu sehen, in der Schweiz auf SRF 2.

Das zweite Halbfinale steht am 9. Mai 2024 auf dem Programm. Darin versuchen unter anderem Österreich, die Schweiz, die Niederlande und Dänemark, sich für das Finale zu qualifizieren. Auch diese Vorschlussrunde ist ab 21 Uhr bei ONE, ORF 1 und SRF 2 zu sehen.

Die Vorbereitung auf das ESC-Finale 2024 Wenn dich das ESC-Fieber gepackt hat, dann kannst du dich im Vorfeld des Finales umfassend informieren und unterhalten lassen. So zeigt der Hessische Rundfunk in den frühen Morgenstunden vom 10. Mai 2024 mehrere deutsche Vorentscheide aus den 1960er- und 1970er-Jahren. Für Nostalgie ist also gesorgt. Ein „Best of Eurovision Song Contest“ strahlt ONE am 10. Mai ab 5:50 Uhr aus.

Am 10. Mai ab 20:15 Uhr ist sowohl in der ARD-Mediathek als auch bei eurovision.de die beliebte Show „Alles Eurovision“ zu sehen. Das kommt durchaus überraschend, da der produzierende Sender NDR erst im März verkündet hatte, dass „Alles Eurovision“ nach nur einem Jahr wieder eingestellt wird. Dank der Rolle rückwärts können sich ESC-Fans über die Vorschau auf das Finale freuen. Die Moderatoren Alina Stiegler und Constantin „Consi“ Zöller führen Interviews und gewähren exklusive Einblicke in die Proben.

Die große ESC-Show Mit dem Countdown in ARD, ORF 1 und SRF 1 geht am 11. Mai ab 20:15 Uhr das Warten auf den ESC 2024 los. Moderiert wird „ESC – Der Countdown“ von Barbara Schöneberger, unterstützt wird sie von den prominenten Gästen Michael Schulte, Arabella Kiesbauer und dem Schweizer Sänger Remo Forrer. Ab 21 Uhr wird es dann ernst, wenn ARD, ORF 1 und SRF 1 das Finale in seiner kompletten Länge zeigen. Als einer der fünf größten Geldgeber des Wettbewerbs ist Deutschland bereits für das Finale qualifiziert. Somit muss der deutsche Teilnehmer Isaak mit seinem Beitrag „Always on the Run“ nicht am Halbfinale teilnehmen. Auch Großbritannien, Italien, Spanien und Frankreich stehen schon im Finale, ebenso wie Schweden als Vorjahressieger.