Austragungsrechte gesichert: Eishockey-WM wird bis 2027 von ProSieben übertragen

Übertragung

ProSieben zeigt alle Spiele der deutschen Mannschaft bei der Eishockey-Weltmeisterschaft 2024, die von vom Freitag, 10., bis Sonntag, 26. Mai, in Tschechien stattfindet. Und auch danach wird der ehemalige Hollywood-, Serien- und Show-Sender ProSieben weiter der Sportart Eishockey treu bleiben. Wie "ran"-Sportchef Gernot Bauer am Donnerstag am Rande einer Pressekonferenz mit Bundestrainer Harold Kreis und Nationalspieler Nico Sturm verriet, wird das Engagement des Senders in dieser Sportart auch die nächsten Jahre weitergehen: "Wir haben ja das Glück", so Bauer, "dass es 2027 eine Heim-WM gibt. Und bis dahin hat die Eishockey-WM bei ProSieben.Sat1 auf alle Fälle eine feste Heimat gefunden." Nun schauen aber alle zunächst aufs erste Spiel der Deutschen, die gleich am ersten Tag des Turniers gegen die Slowakei antreten (Freitag, 10. Mai, 15.45 Uhr, auf ProSieben).