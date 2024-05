Bei "Maischberger": Ex-Bundesinnenminister de Maizière fordert "Staatsreform"

Hat Deutschland den Rechtsextremismus unterschätzt?

Nach dem brutalen Anschlag auf den SPD-Spitzenkandidaten für die Europawahlen, Matthias Ecke, herrscht in der Politik Entsetzen. Ecke wurde am Freitagabend in Dresden von vier Jugendlichen krankenhausreif geschlagen, von denen mindestens einer dem rechten Spektrum zuzuordnen ist. Am Sonntag nahmen etwa 3.000 Menschen in Dresden an einer Demonstration für Demokratie teil. Einer von ihnen: der ehemalige Innen- und Verteidigungsminister Thomas de Maizière, der auch in Sachsen verschiedene Ministerämter bekleidete und jetzt in der Nähe von Dresden lebt.