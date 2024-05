Günther Jauch versucht entsetzte "WWM"-Kandidatin zu verkuppeln: "Um Gottes willen!"

Sandra Sengl aus dem bayerischen Manching arbeitet im Employment Management. Ihren Job sollte sie dem Moderator "auf Deutsch erklären". Sengl übersetzte für Jauch, sie sei "dafür zuständig, die Jobs an den Mann zu bringen, die richtigen Leute zu finden". Günther Jauch dagegen wollte die Kandidatin selbst an den richtigen Mann bringen, denn er wusste: "Sie sind ja Single – und jetzt im Fernsehen ..." Sandra Sengl freute sich nicht wirklich über dieses Outing: "Um Gottes willen!", rief sie, als würde sie ahnen, dass es peinlich werden könnte.

Ihre Mutter sei verzweifelt, weil sie so wählerisch sei, gab Sandra Sengl zu. "Denn Sie wissen aus eigener Erfahrung: Das mit dem Traummann, das klappt ja nie?", fragte Jauch die mitgereiste Mutter der Kandidatin. "Mhm, nicht so", sagte diese leise. Für Jauch ein Schenkelklopfer im wahrsten Wortsinn. Er lachte beim Gedanken, der Vater von Sandra Sengl würde diese wenig romantische Aussage seiner Gattin mitbekommen.

Junger Mann aus dem Publikum hilft weiter

Online-Dating sei nichts für sie, erklärte Sandra Sengl. "Da weiß ich ja gar nicht, ob das stimmt, was da steht", erklärte die Kandidatin. "Also auf nach Manching", forderte Günther Jauch die Single-Männer vor dem Fernseher auf. "Ich bin gespannt, was demnächst passiert", entgegnete Sandra Sengl. "Ich sage Ihnen, was demnächst passiert", behauptete Günther Jauch. Er meinte die 4.000 Euro Frage. Den ersten Joker hatte Sengl bereits verbraucht. Nun benötigte sie die zweite Hilfestellung.