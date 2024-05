"Der Knochenknacker – Tierisch verrenkt": Kritik zum RTL-Format mit Murat Colak

In den neuen Folgen "Der Knochenknacker – Tierisch verrenkt" soll alles wieder an die richtige Stelle im Körper gebracht werden. Masseur Murat Colak behandelte früher Promis wie Lukas Podolski. Ein Video, das er auf TikTok veröffentlichte, machte ihn quasi über Nacht zum Social-Media-Star. Nun legt Murat Colak auch im RTL-Programm los.

Tiere gehen immer! Das sagte sich RTL, als man mit dem durch einen irren Social Media-Erfolg über Nacht zum Star aufgestiegenen Tierheilpraktiker, Tierosteopath und Tierchiropraktiker Murat Colak 2023 zwei Pilot-Dokufolgen unter dem brutal lyrischen Titel "Der Knochenknacker – Tierisch verrenkt" drehte. Da konnte man sehen, wie der gelernte Sport- und Wellness-Masseur, auf den früher schon berühmte Menschen wie Fußballstar Lukas Podolski schworen, in seiner Ruhrpott-Praxis Vierbeiner behandelte. Und dies etwa nicht mit Medikamenten oder gar dem Operationsbesteck, sondern lediglich mit den Kräften seiner heilenden Hände. Hände, die jedoch – der Titel verrät es – schon mal so entschlossen zupacken, dass man es knacken hört. Für Staffel zwei des Formats hat man mit dem Tierversteher nun vier neue Episoden produziert, die immer dienstags, um 19.05 Uhr, zu sehen sind.

Besuch von Lebensmittel-Experten Sebastian Lege

Für die neuen Folgen, in denen auch schon mal Privates über den "Knochenknacker" und seinen Hund Bones erzählt wird – unter anderem die Hochzeit des Herrchens -, sieht man mitunter prominenten Kunden wie dem Lebensmittel-Experten Sebastian Lege dabei zu, wie sie bei Colak Rat suchen. Der begründete seine Prominenz sowie den Switch vom Menschen- zum Tierbehandler durch Videos auf Social Media, die mitunter aberwitzigen Erfolg hatten. So wurde ein TikTok-Beitrag des Tierflüsterers auf TikTok 180 Millionen mal angesehen – und unter anderem von Superstars wie Lady Gaga oder Will Smith geteilt. 1,5 Millionen neue Follower gewann er damals über Nacht, heißt es.