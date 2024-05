"Gau am Bau – Deutschland in der Wohnkrise": TV-Kritik zur ARD-Reportage über Wohnungsnot

Gau am Bau – Deutschland in der Wohnkrise

Verschleppte Baugenehmigungen, fehlendes Bauland, gestiegene Zinsen und ein neues Heizungsgesetz – das alles trägt zur Mangelwirtschaft auf dem Wohnungsmarkt bei. Alljährlich 400.000 neue Wohnungen hatte die Regierungsampel bei ihrem Amtsantritt eingeplant, doch nur etwa 260.000 wurden 2023 genehmigt. Das neue Heizungsgesetz trug besonders bei Hauseigentümern zur Verunsicherung bei. Die "Brisant"-Moderatorin Marwa Eldessouky unternimmt im Film von Laura Goudkamp und Johannes Lenz (BR / MDR) eine Reise "durch die Republik der Ruinen". Für ihre Reportage "Gau am Bau – Deutschland in der Wohnkrise" besuchte sie von der Pleite bedrohte Familien, Rentner, denen die Altersvorsorge abhanden kommt und nicht zuletzt Wohnungssuchende, die an ihrem fremdländischen Namen scheitern.

Eldessouky hat den Mangel am eigenen Leib und unter Freunden erlebt. "Was macht die Wohnungskrise mit den Menschen, wo liegen die Fehler, warum wirkt die Politik so hilflos?", so will sie wissen. Unter anderem stößt sie dabei aber auch auf mangelndes Rechtsempfinden. Eine Münchner Familie sieht sich in einem möglichen Rechtsstreit gegen eine Fertigbaufirma im Nachteil, und ein Verwandter mit einem Nachnamen, der auf einen Migrationshintergrund schließen lässt, wird abgewiesen. Mit deutschem Namen hätte er die Wohnung offenbar bekommen.