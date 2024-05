Unfall bei "Bergdoktor"-Dreh: Maibaum durschlägt Haus - Kind verletzt

Das Gasthaus am Wilden Kaiser wurde durch die ZDF-Serie "Der Bergdoktor" bekannt. In der Mainacht durschlug ein Baum das Gebäude und verletzte ein Kind schwer.

Ein umgestürzter Maibaum hat das Gasthaus der beliebten ZDF-Serie "Der Bergdoktor" zerstört. Wie unter anderem die österreichische "Kronen Zeitung" berichtete, brachte am Dienstagnachmittag eine Windböe einen Kran samt Baum in Going im österreichischen Tirol zum Sturz. Dabei wurde nicht nur das Dach des bekannten Gebäudes zerstört, sondern auch ein siebenjähriger Junge schwer verletzt. Das Kind befinde sich derzeit jedoch außer Lebensgefahr.