"Deutscher Filmpreis 2024": Kritik zur Preisverleihung in der ARD

Am Freitag wird in 19 Kategorien der Deutsche Filmpreis verliehen. Dabei orientiert sich die ARD vor allem am großen Vorbild aus Hollywood.

Deutscher Filmpreis 2024 Show • 03.05.2024 • 22:20 Uhr

Feststimmung in Berlin: Zum 74. Mal kommen die Stars sowie Macherinnen und Macher der heimischen Kinoszene für die Gala "Deutscher Filmpreis 2024" zusammen – im Theater am Potsdamer Platz. Übertragen wird die Abendveranstaltung von der ARD. Die Ehrung, die es bereits seit 1951 gibt und die früher "Bundesfilmpreis" hieß, gilt als hochbegehrt, und sie ist mit insgesamt fast drei Millionen Euro Preisgeld auch als der höchstdotierte deutsche Kulturpreis bekannt.

Symbol des Filmpreises ist eine von einem Filmband umhüllte Frauen-Statuette, die an den Welterfolg "Der blaue Engel" mit Marlene Dietrich, die darin den Rollennamen Lola trägt, erinnern soll. Angespielt wird aber auch an den gleichnamigen "Lola"-Film von Rainer Werner Fassbinder sowie an "Lola rennt" von Tom Tykwer. Alles in allem sprechen viele Kinofans daher liebevoll von der "Lola" und meinen die Preisverleihung selbst, die im Wechsel von ARD und ZDF ausgestrahlt wird und nun wieder im Spätprogramm im Ersten zu sehen ist.

Ein Hauch von Hollywood Großes Vorbild ist natürlich die "Oscar"-Verleihung, die wie auch der Deutsche Filmpreis von einer Akademie der Filmschaffenden getragen wird. In Deutschland wählen alle Mitglieder der Deutschen Filmakademie die Nominierungen für den besten Spiel- und Kinderfilm direkt aus allen eingereichten Beiträgen aus. Darüber hinaus nominieren die Mitglieder potenziell preiswürdige Beiträge – entsprechend ihres jeweiligen Fachgebiets: So entscheiden etwa die Kameraleute der Filmakademie darüber, welche Werke in der Kategorie Beste Kamera/Bildgestaltung zur Auswahl stehen sollen. In einem zweiten Schritt stimmt das Mitglieder-Plenum der Deutschen Filmakademie insgesamt über alle Preisträger ab.

Aktuell werden in Berlin "Lolas" in 19 Kategorien verliehen werden – für die vermeintliche "Königskategorie" des besten Spielfilms sind "Der Fuchs", "Die Theorie von allem", "Ein ganzes Leben", "Elaha", "Im toten Winkel" sowie der Film "Sterben" nominiert. Der Ehrenpreis geht diesmal an die Schauspielerin Hanna Schygulla. Um die künstlerische Leitung der Show kümmern sich in diesem Jahr der Regisseur Lars Jessen und die Autorin Samira El Ouassil.

Deutscher Filmpreis 2024 – Fr. 03.05. – ARD: 22.20 Uhr