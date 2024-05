Darum moderierte Laura Wontorra bei "Grill den Henssler" mit "Horst Lichter"-Schnurrbart

Moderatoren mit Schnurrbart sind im deutschen Fernsehen inzwischen eine Seltenheit, aber auch nicht völlig unüblich. Man denke nur an den ZDF-Nachmittags-Hit "Bares für Rares" mit Gastgeber Horst Lichter. Dass aber Laura Wontorra das "Grill den Henssler"-Publikum mit einem verzwirbelten Schnauzer auf der Oberlippe begrüßte, war erklärungsbedürftig. "Sie müssen sich keine Sorgen um meinen Testosteron-Gehalt machen", beschwichtigte die 35-Jährige die Zuschauerinnen und Zuschauer zur Begrüßung in der aktuellen Folge.

Der Hintergrund: Wontorra hatte in der zurückliegenden Ausgabe der VOX-Kochshow eine Wette gegen Steffen Henssler verloren. Henssler bot an, von seinem Vollbart nur den Schnauzer stehenzulassen, sollte er im "Kochcoach-Special" nicht mit mindestens zehn Punkten Vorsprung gewinnen. Wontorra hielt dagegen und bot als Wetteinsatz an, ihrerseits mit Oberlippenbehaarung zu moderieren. Henssler gewann unter anderem gegen Drei-Sterne-Gastronom Thomas Bühner fast schon sensationell mit 22 Punkten Vorsprung. Wettschulden sind Ehrenschulden – begleichen musste sie nun Wontorra.