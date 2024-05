"Am Puls mit Sarah Tacke: Arbeitslos – Kein Bock oder keine Chance?": Kritik zur ZDF-Doku

In vielen Branchen werden dringend Arbeitskräfte benötigt. Trotzdem sind aktuell 2,6 Millionen Menschen in Deutschland als "arbeitslos" gemeldet. Wie passt das zusammen? Die neue ZDF-Doku geht der Frage nach.

Am Puls mit Sarah Tacke: Arbeitslos – Kein Bock oder keine Chance?

Eine komplexe Lage

Fast unisono beklagen Unternehmer in Deutschland, dass sie wirtschaftlich hart ausgebremst werden, weil allerorten Arbeitswillige, und darunter nicht nur die begehrten Fachkräfte, fehlen. Wie die neue ZDF-Dokumention "Am Puls mit Sarah Tacke: Arbeitslos – Kein Bock oder keine Chance?" zeigt, gibt es aber gleichzeitig ein auf den ersten Blick schwer erklärbares Phänomen: Trotz der vielen offenen Stellen gibt es in Deutschland laut amtlicher Statistik die dann doch überraschend hohe Zahl von immerhin 2,6 Millionen Arbeitslosen. Der Filmbeitrag zum "Tag der Arbeit" geht der Frage nach, ob diese Menschen – zugespitzt gesprochen – nicht arbeiten wollen oder es schlicht nicht können. Aber natürlich ist die Lage durchaus komplex.