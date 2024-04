Julianne Moore: "Das ist der Schatz, nach dem ich gesucht habe"

Julianne Moore gehört zu den Schauspiel-Superstars. In einer neuen Serie spielt die 63-Jährige eine intrigante Mutter am Hofe des englischen Königs. Im Interview berichtet sie nun von dem Moment, der sie als Schauspielerin und Mensch verändert hat.

Ihr Durchbruch liegt Jahre zurück, doch auch mit 63 schlüpft Julianne Moore regelmäßig in Hauptrollen von neuen Drama- und Comedy-Filmen. Die Schauspielerin landete ihren ersten großen Erfolg im Jahr 1997 mit ihrer Rolle in "Boogie Nights", für die sie sogar eine Oscar-Nominierung bekam. Doch erst 2015 durfte Moore einen der begehrten Goldjungen in den Hälten halten – für ihre Hauptrolle im Drama "Still Alice – Mein Leben ohne Gestern".

Moore ergänzte energisch: "Natürlich denke ich nicht, dass wir in einer gerechten Welt leben. Frauen haben meiner Meinung nach immer noch nicht die gleichen Chancen wie Männer. Wir würden nicht immer noch über Feminismus sprechen, wenn wir der Meinung wären, dass Frauen und Männer gleiche Chancen in der Welt haben."

Erfüllung, außerhalb der Arbeit, finden

Eine starke These, die die 63-Jährige weiter untermauerte, indem sie erklärte, wie sie es die Jahre über in Hollywood geschafft hat, die Karriereleiter hinaufzuklettern: "Für mich und meinen Kopf war es immer wichtig, die Industrie und meine Leidenschaft für den Job getrennt voneinander zu halten. So habe ich nie aus den Augen verloren, warum ich diesem Beruf nachgehen will." Ihre Erfolgsformel im Job? "Ein gewisses Maß an Mitgefühl", erklärte Moore gegenüber teleschau. Sie ergänzte: "Wir legen darauf viel zu wenig Wert im täglichen Umgang miteinander."