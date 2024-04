"Player of Ibiza": So kritisiert die ARD Reality-TV

Die fünfteilige Mini-Serie "Player of Ibiza" ist ab dem 10. Mai exklusiv in der ARD Mediathek zu sehen. Die Mockumentary kritisiert klassisches Reality TV.

Im Reality-Format "Player of Ibiza" wurden in der Vergangenheit je fünf Männer auf die Trauminsel geschickt. Hier mussten sie in niveaulosen Wettbewerben gegeneinander antreten, um ein Date mit einer "Queen" zu gewinnen. Doch in diesem Jahr soll alles anders werden: Chefredakteur Arne hat von Feminismus zwar keine Ahnung, wittert aber Quote. Deshalb wird die neue Staffel zur Feminismus-Edition. Im niedersächsischen Buchholz müssen Kandidaten ihr fragwürdiges Frauenbild vergessen und ein Feminismus-Bootcamp bestehen.