Bayern gegen Real Madrid: Hier läuft das Halbfinale im TV

Heute trifft Bayern München auf Real Madrid – der Sieger des Duells steht im Finale der Champions League. Wir verraten, wo das Topspiel zu sehen ist.

Ein Trainer für die nächste Spielzeit ist noch immer nicht verpflichtet – der noch amtierende ist sauer auf den Ehrenpräsidenten. Der FC Bayern München schreibt dieser Tage mal wieder sehr viele Schlagzeilen abseits der sportlichen Erfolge und Misserfolge. Dabei steht ein wichtiger Saisonhöhepunkt unmittelbar bevor.

Am Dienstagabend (30. April) trifft der deutsche Rekordmeister auf sein Pendant aus Spanien: Real Madrid. Es ist das Halbfinal-Hinspiel der diesjährigen Champions-League-Saison und für Bayern München eines, auf das es ankommt, will man die Chance auf wenigstens einen Titel in der Spielzeit 2023/24 am Leben erhalten.

Wer überträgt Bayern München gegen Real Madrid? Wer den deutsch-spanischen Champions-League-Klassiker im TV verfolgen will, benötigt ein Prime-Abo bei Amazon. Der VoD-Anbieter überträgt ab 21 Uhr live aus München. Die Vorberichterstattung ist bereits ab 20 Uhr im Livestream abrufbar. Dann werden Amazon-Nutzer ein bekanntes Gesicht aus der jüngeren ruhmreichen Vergangenheit beider Clubs wiedersehen: Arjen Robben wurde als TV-Experte in die Münchner Arena bestellt, wie Amazon am Montag bekannt machte.

Der niederländische Außenstürmer wechselte 2009 von Real Madrid zu Bayern München. Beim FCB gewann er 2013 die Champions League beim Finale in Wembley. Robben erzielte das spielentscheidende 2:1 gegen Borussia Dortmund kurz vor Schluss.

Als weiterer Experte ist wie gewohnt Europameister (1996) und Meistertrainer Matthias Sammer für Amazon Prime live vor Ort. Nach der Vorberichterstattungen übernehmen Jonas Friedrich und sein Co-Kommentator Benedikt Höwedes. Das Rückspiel am Mittwoch, 8. Mai, wird live aus dem Estadio Santiago Bernabéu von DAZN übertragen. Sollte Bayern das Finale am 1. Juni in London erreichen, wäre dann aufgrund des Rundfunkstaatsvertrags eine zusätzliche Übertragung im Free-TV verpflichtend.