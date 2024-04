Neuer Wind im Alten Land: Gestrandet: Kritik zum ZDF-Film mit Felicitas Woll

Eine blinde Passagierin beschäftigt die Lokaljournalistin Beke Rieper (Felicitas Woll) in "Gestrandet", dem zweiten Teil der ZDF-Wohlfühlreihe "Neuer Wind im Alten Land" (Regie: Esther Groenenborn, Buch: Kirsten Peters, Gerlind Becker). Mia Schmidt (Valerie Sophie Körfer) erinnert sich gerade so an ihren Namen. Wie sie an Bord des norwegischen Frachters kam, ist der jungen Frau hingegen schleierhaft.