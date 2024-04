Amazon-Liebesfilm "Als du mich sahst": Anne Hathaway in ihrer ersten "Altersrolle"

Was tun, wenn man sich verliebt, diese Liebe aber unmöglich erscheint? Durch Zufall treffen die 40-jährige Solène (Anne Hathaway) aus Los Angeles und der britische Boyband-Sänger Hayes Campbell (Nicholas Galitzine) beim kalifornischen Coachella-Festival aufeinander. Zwischen der alleinerziehende Galeristin, die ihre 16-jährige Tochter Izzy zu einer Autogrammstunde gefahren hat, und dem 24-jährigen Popstar aus London macht es sofort "klick". Doch vor allem Solène hält diese Liebe für chancenlos. Trotzdem versucht man es unter dem Brennglas von Presse und sozialen Medien miteinander. Eine zusätzliche Belastung sind die wahlweise neidisch-spöttischen oder euphorischen Kommentare aus dem privaten Umfeld. Als sich Hayes in Amazons Liebesdrama "Als du mich sahst" (ab 2. Mai) zu seiner Solène bekennt und sie ihn auf einer Europatournee begleitet, trifft sie auch die anderen Bandmitglieder samt ihrer blutjungen Freundinnen und Groupies. Und dann wäre da ja noch Solènes Tochter, die bislang noch nichts von der neuen Beziehung ihrer Mutter wusste.

Die Verfilmung des gleichnamigen Buches der auch als Schauspielerin bekannten Robinne Lee, im Originaltitel "The Idea of You", versucht nicht mehr zu sein, als sie ist: eine einfache, wenn auch aufgrund der Konstellation ungewöhnliche Liebesgeschichte, die sowohl tragische, aber auch leichte Noten enthält.

Wenn die wie immer großartige Anne Hathaway, privat zweifache Mutter, mit der coolen Band-Entourage an einem Pool im gemieteten Luxus-Ferienhaus in Südfrankreich "chillt" – eingehüllt in weite Klamotten und hinter einer riesigen Sonnenbrille versteckt – wohnt man Age- und Body-Shaming vom Feinsten bei. Man leidet während der verletzenden Dialoge förmlich mit. Und doch berührt der Film von Michael Showalter ("The Big Sick") auch gerade in den gelungenen Vieraugen-Szenen der beiden Liebenden, die um ihre Beziehung kämpfen.