"Lena Lorenz – Kreuz und queer": Kritik zur neuen Folge mit Judith Hoersch

Manchmal fühlt sich die Realität anders an, als dass man es vorher erwartet hat. So ergeht es wohl zwei Patientinnen, die Lena Lorenz in ihrem neuen Film betreut. Die beiden Frauen sind miteinander verheiratet und erwarten zur gleichen Zeit ein Baby. Doch als das erste Kind auf die Welt kommt, stellt eine Partnerin die Rollenverteilung infrage.

Lena Lorenz – Kreuz und queer Fernsehfilm • 25.04.2024 • 20:15 Uhr

Gleichberechtigung, Beziehungsrollen und süße Babys In der neuen Ausgabe der ZDF-Reihe "Lena Lorenz" wird es nicht langweilig. Diesmal binden die Drehbuchautorinnen Carolin Otto und Wiebke Jaspersen gesellschaftsrelevante Themen mit ein, die in der heutigen Zeit immer mehr an Sichtbarkeit gewinnen. Der Titel "Kreuz und queer" (Regie: Sebastian Sorger) zeigt bereits, in welche Richtung die Handlung gehen soll.

In ihrer Praxis empfängt Lena (Judith Hoersch) ihre Patientinnen Alex (Pina Kühr) und Franzi (Maxine Kazis). Das Ehepaar bekommt zwei Babys, denn die Frauen sind gleichzeitig schwanger. Beide haben genaue Vorstellungen von ihrem Familienbild und der Rollenverteilung. Als das erste Baby da ist, merkt die Hebamme allerdings, dass Alex mit den Ansprüchen einer totalen Gleichberechtigung überfordert ist.

Jochen Schropp mischt bei "Lena Lorenz" mit Die Probleme vermehren sich, als die Juristin ein lukratives Jobangebot bekommt. Was in Franzi einige Ängste auslöst, die als freischaffende Künstlerin arbeitet. Sie befürchtet, dass in ihrer Beziehung nun eine klassische Rollenverteilung entstehen wird, die ihre Liebe zerstört. Das Thema Beruf wird auch für Lena Lorenz zur Herausforderung: Kaum lässt sie sich auf Rob Manzini (Seán McDonagh) ein, gesteht er, dass er ein Jobangebot in Kirgistan angenommen hat.

Ob Lena, Franzi und Alex für ihre Probleme eine Lösung finden, wird sich zeigen. Was aber feststeht ist, dass der neue "Lena Lorenz"-Film für die eine oder andere Überraschung sorgen wird. So hat unter anderem Moderator und Schauspieler Jochen Schropp ("Promi Big Brother") eine Gastrolle.

Lena Lorenz – Kreuz und queer – Do. 25.04. – ZDF: 20.15 Uhr