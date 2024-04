"Germanys Next Topmodel": Unterwasser-Shooting wird für Mare zum absoluten Albtraum

In dieser Woche stand für die Modelanwärterinnen ein ganz besonderes Shooting an: Unter Wasser läuteten die Hochzeitsglocken. Zu Zweit durften sich die Kandidatinnen und Kandidaten im Hochzeitslook in einem Wassertank ablichten lassen. Für manch einen wurde das Element zur echten Herausforderung.

Probleme unter Wasser Heidi Klum ließ es sich nicht nehmen, ihre Models persönlich im Penthouse in Los Angeles zu besuchen. Jodelnd betrat sie den Eingang und natürlich wussten alle direkt: Jetzt wird es ernst. Tatsächlich hatte Heidi direkt eine Challenge mitgebracht. Nachdem sich die Modelanwärter und Modelanwärterinnen zuvor bereits einen Shooting-Partner ausgesucht hatten, gab es ein „Teaching“ im Pool auf dem Dach. „Das ist jetzt nur eine Übung“, stellte Heidi klar, die sehen wollte, wie ihre Schützlinge unter Wasser agieren. Während Marvin und Lydwine keine Probleme hatten, ein gutes Bild unter Wasser abzugeben, sah das bei Jermaine und Maximilian ganz anders aus. „Das soll schon ein bisschen romantisch sein“, betonte die Modelmama, die fand, dass die Szene zwischen den beiden wirkte, als wollten sie sich unter Wasser gegenseitig umbringen.

Auch Mare und Lucas hatten so ihre Probleme. „Ich kann unter Wasser nicht atmen“, gestand die 22-Jährige nervös. Ihre Angst vor dem Untertauchen läge an einem Trauma aus der Kindheit. Für Lucas eine schwierige Angelegenheit: „Ich habe die Arschkarte gezogen. Wenn sie verkackt, verkacke ich mit.“ Die Generalprobe verläuft erstaunlich gut. Mare lässt sich von Lucas mit unter Wasser ziehen. „Sie hat keine andere Wahl“, lacht Heidi, die zuversichtlich auf das morgige Shooting blickt. Während einige Kandidaten und Kandidatinnen den Abend noch zum Üben im Wasser nehmen, überlegen sich andere gute Posen. Armin und Xenia kriegen sich dabei vor Lachen kaum ein: „Das kann man nicht üben“, meint die 24-Jährige.

Überraschende Elimination steht an

Am nächsten Morgen ist es dann so weit: Im kompletten Hochzeitsoutfit inklusive Ehering dürfen sich die Paare von Profi-Fotograf Russel James ablichten lassen. Der Wassertank in Form einer Kapelle ist dabei deutlich tiefer als der Pool im Penthouse und auch die Kleidung wiegt schwer. Armin und Stella performen zuerst und werden von Heidi aufgrund ihrer guten Leistung direkt eine Runde weitergeschickt. „Ich werde nicht ganz so gnädig sein bei allen“, betont die Modelmama.

Dass nach dem Shooting nun auch noch eine Elimination ansteht, schockt die übrigen Kandidatinnen und Kandidaten. „Wir haben nicht damit gerechnet, dass eine Elimination ansteht“, gesteht Jermaine. Sein Shooting mit Maximilian gleicht einem einzigen Chaos. Die beiden schaffen es zwar, tief auf den Boden des Wassertanks zu kommen, Heidi fehle es dennoch an „Liebe“.

Kadidja und Aldin versuchen die Romantik mit mehreren Küssen zu zeigen. Doch auch das kommt bei Heidi nicht gut an: „Die sind sich nur am Küssen die ganze Zeit, damit ist es auch nicht getan!“ Für Vier-Fach-Mama Stella ist dagegen nicht das Wasser, sondern das Setting eine Herausforderung. Sie fühlt sich an ihre traurige Vergangenheit erinnert: „Ich habe damals frisch verliebt meinen Mann verloren kurz nach der Hochzeit und an so einem Tag kommt das schon ein bisschen hoch.“

Mare erleidet eine Panikattacke unter Wasser Gemeinsam mit Linus schafft sie es trotzdem, unter Wasser eine gute Figur zu machen. Die beiden kommen ebenfalls eine Runde weiter. Bei Mare und Lucas läuft es, trotz guter Übung am Vortag, schlecht. Die Angst ist bei Mare so groß, dass sie nicht lange unter Wasser bleiben kann. „Unter Wasser ist es so: ‚Ich sterbe gerade!‘“, resümiert die 22-Jährige, die beim Auftauchen aus dem Wasser zugibt, eine Panikattacke erlitten zu haben.