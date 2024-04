"Gefragt - Gejagt" - Star Klaus Otto Nagorsnik ist gestorben

Nach seinem TV-Debüt im Jahr 2013 in der ARD-Spielshow "Die Deutschen Meister", trat Nagorsnik regelmäßig als Jäger in der ARD-Quizshow "Gefragt - Gejagt" auf. Seine Rolle "Der Bibliothekar" kam beim Publikum gut an. Auch im echten Leben war Nagorsnik bis zu seinem Ruhestand als Bibliothekar in Münster tätig. Nun ist er überraschend verstorben. "Gefragt - Gejagt" - Moderator Alexander Bommes verabschiedete sich mit würdevollen Worten: "Wir verlieren mit Klaus Otto Nagorsnik ein Vorbild an Authentizität, Bildung und Lebensfreude. Ich habe ihn bewundert und unwahrscheinlich gerne mit ihm gespielt und geflachst. Die Jagd wird auch für ihn weitergehen."

Fans reagieren bestürzt

Viele Fans drücken in den Sozialen Netzwerken ihr Mitgefühl aus. Eine ehemalige Kandidatin der Quizshow schreibt auf Instagram: "Oh nein! er war damals mein Wunschjäger und ich durfte gegen ihn antreten! So eine tolle Erfahrung und ich werde ihn so ewig in Erinnerung behalten." Auch ARD-Koordinator Frank Beckmann äußerte sich zum Tode Nagorsniks: „Unser Bibliothekar hat ,Gefragt – Gejagt’ über viele Jahre mitgeprägt. Wir verdanken ihm unzählige spannende und unterhaltsame Abende. Das Publikum hat ihn geliebt.“ Zu Ehren Nagorsniks soll die bereits vorproduzierte neue Staffel von "Gefragt - Gejagt" schon am 13. Mai ausgestrahlt werden.