"Kampf der Realitystars": Aleks Petrovic schießt sich ins Aus

Ein Spiel sorgte in der Sala in Folge 8 für jede Menge Drama. Weil Aleks Petrovic als Sieger hervorging, durfte er eine ganz besondere Aufgabe übernehmen, die nicht gerade für Freudensprünge sorgte...

Einmal mit den Liebsten telefonieren – Ein Wunsch, der sich für manchen Reality-Star in Folge 8 erfüllte. Leider nicht für alle, denn die Vorgabe des Chefs lautete: „3 Minuten Gesamtzeit für ALLE“. Dass das nicht ALLE richtig verstanden haben, war ziemlich vorhersehbar. Kevin, Nina und die Zwillinge Heike und Heidi benötigten für ihre Videotelefonate mit ihrer Familie am längsten.

Lediglich Lilo schaffte einen Acht-Sekunden-Call, um den anderen auch noch die Möglichkeit zu telefonieren, zu geben. Bei Cecilia war das Guthaben allerdings schon aufgebraucht. Für sie ein No-Go. Im Sprechzimmer zum Einzelinterview flossen Tränen: „Da lassen die keine Sekunde übrig!“ Die Zwillinge plagte das schlechte Gewissen, auch ihnen kamen die Tränen. Calvin nahm die beiden in Schutz – auf seine Art: „Heike und Heidi, das sind Omas.

Nominierung mit Folgen

Während sich die Gemüter nach diesem Schock so langsam wieder beruhigten, wartete schon das nächste Drama auf die Sala-Bewohner. Aleks gewann das nächste Spiel und durfte deshalb vier Stars nominieren. Das Ganze geschah im Geheimen im Chefbüro. Keiner von den anderen wusste, wer das Spiel gewonnen hatte. Und Aleks wollte, dass das so bleibt: „Ich muss es clever machen und geheim halten, sonst mach ich mich ja unbeliebt. Wenn ich's verrate, habe ich nächstes Mal vier Stimmen safe.“ Die Nominierung wurde anschließend per Brief verkündet. Es traf Cecilia, Isi, Kevin und Christoph.

Aleks Petrovic rückt in den Fokus der Verdächtigungen Für Aleks eine unangenehme Situation. Er versuchte, den Verdacht von sich zu lenken. Das klappte semi gut. Als er die Zwillinge und seinen Kumpel Chris in den Fokus der Verdächtigungen rückte, wurde Cecilia hellhörig. „Ich verwette meinen Arsch, dass er es ist“, vermutete sie. Auch das Misstrauen der anderen Stars gegenüber Aleks wuchs. Im nachfolgenden Safety-Siel war ihm klar: „Ich muss gewinnen, sonst flieg ich hier raus.“ Das Spiel gewann am Ende Christoph, der sein „Nominierungs“-Stirnband an Aleks weiterreichte. Damit war das Schicksal besiegelt – zumindest für Aleks. Lediglich Calvin ist überzeugt, dass sein Kumpel nicht der Nominator ist: „Alles wird gut. Ich hoff nur, dass du's nicht bist, Bro.“ Das sehen die anderen anders und Aleks sieht seine Chancen auf ein Weiterkommen schwinden.