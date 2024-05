"Terra X: Harald Lesch ... und die Zukunft des Reisens": Kritik zur neuen Ausgabe der ZDF-Wissenssendung

Wie können wir in Zukunft reisen, ohne der Umwelt zu schaden? Harald Lesch nimmt sich in seiner neuen ZDF-Sendung dieser Frage an und untersucht innovative Lösungen wie Wasserstoffflugzeuge und Kerosin-Einsparungen.

Wie kommt man am besten ans Ziel?

Reisen bildet, macht Spaß und wird gemeinhin als eines der schönsten Dinge angesehen, die man auf dieser Erde tun kann. Doch was ist mit dem sogenannten ökologischen Fußabdruck, den wir dabei hinterlassen? Die Klimakrise macht jedenfalls auch vor der schönsten Zeit des Jahres nicht Halt. Aber was können wir dem entgegensetzen? Harald Lesch widmet sich in der zweiten Folge seiner neu aufgelegten "Terra X"-Sendung der Frage, wie wir in den kommenden Jahrzehnten reisen und in den Urlaub fahren werden. In seinem neuen Format, das den beliebten Vorgänger "Leschs Kosmos" ablöst, beleuchtet der TV-Professor die "Zukunft des Reisens". Ist es überhaupt möglich, klimaneutral unterwegs zu sein?