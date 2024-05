Nach 32 Jahren: MDR-Moderator Steffen Quasebarth wird Politiker

32 Jahre stand er für den MDR vor der Kamera. Künftig will sich der Nachrichten-Moderator Steffen Quasebarth "politisch engagieren". Auf persönliche Einladung von Sahra Wagenknecht schließt er sich dem BSW an und möchte für den Thüringer Landtag kandidieren.

Vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk in die Politik: Steffen Quasebarth, der 32 Jahre das "Thüringen Journal" im MDR moderierte, will für den Thüringer Landtag kandidieren. "Ich hatte schon immer den Wunsch, mich politisch zu engagieren", begründete der 53-Jährige gegenüber dem "stern" den Entschluss, sich dem neu gegründeten Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) anzuschließen. Der Nachrichtenjournalist strebt laut eigener Aussage einen der ersten fünf BSW-Listenplätze für die Landtagswahl am 1. September an. Die Parteigründerin Wagenknecht selbst habe ihn "unter dieser Maßgabe eingeladen, in ihrer Partei mitzumachen".