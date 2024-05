Ella Endlich berichtet von ihrer späten Schwangerschaft: "Ich habe es mir nicht so vorgestellt"

Aufgrund ihres Alters galt Endlichs Schwangerschaft als Risikoschwangerschaft. Davon beunruhigen ließ sich die einstige Musical-Darstellerin jedoch nicht – ganz im Gegenteil: "Wenn man etwas älter schwanger wird, wie ich jetzt so kurz vor der 40, hat man die Chance, das so richtig anzunehmen. Zu genießen, was so kommt – und nicht nur in der Angst zu sein." Aus heutiger Sicht sei ihre Schwangerschaft eine positive Erfahrung gewesen: "Ich bin glücklich, dass das so gut verlaufen ist bei mir."