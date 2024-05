RTL präsentiert "Golden Bachelor": Datingshow für Ü60-Jährige mit Frauke Ludowig

Die Zahl der Ü60-Singles in Deutschland ist groß. Daran will RTL ein klein wenig ändern. Der Kölner Sender hat eine Dating-Show für ältere Kandidaten angekündigt, die auf der Suche nach dem richtigen Partner sind. Die Moderation bei "Golden Bachelor" wird Frauke Ludowig übernehmen.

Während die beiden Bachelors Dennis Gries (30) und Sebastian Klaus (35) derzeit noch auf RTL um die große Liebe kämpfen, soll bald ein neuer, älterer Rosenkavalier das Dating-Ruder in die Hand nehmen. Das verriet Frauke Ludowig in der Wiedersehenssendung nach dem Finale der aktuellen Staffel "Die Bachelors", die bereits auf dem Streaming-Dienst RTL+ zu sehen ist. Die Moderatorin kündigte die neue Dating-Show "Golden Bachelor" an – und zwar für über 60-Jährige.