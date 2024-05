"Sportschau: DFB Pokalfinale": TV-Übertragung, WM-Doku und alle weiteren Infos

Ein ganzer Samstag im Ersten steht im Zeichen des Fußballs: Ab 11.30 Uhr Finaltag der Amateure, um 20 Uhr das DFB-Pokalendspiel 1. FC Kaiserslautern gegen Bayer Leverkusen und später eine spannende Doku über die WM 2014. Moderation: Esther Sedlaczek, Kommentator: Gerd Gottlob, Experte: Bastian Schweinsteiger.

Sportschau: DFB Pokalfinale Live-Sport • 25.05.2024 • 19:00 Uhr

Ein Goliath und viele Davids Dass Fußball mehr ist als nur spektakuläre Gladiatorenkämpfe jener Hochbegabten und Hochbezahlten, wie man sie in Champions League und Co. bestaunen kann, zeigt ein Samstag im Ersten, der ganz im Zeichen der deutschen Pokalwettbewerbe steht. Na gut, natürlich ist da um 20 Uhr der Anpfiff im Berliner Olympiastadion zum DFB-Pokalfinale 1. FC Kaiserslautern gegen Bayer Leverkusen. Aber auch da spielt ein "David", der Zweitligist 1. FC Kaiserslautern mit dem scheidenden Trainer-Altmeister Friedhelm Funkel, gegen Bayer Leverkusen, den deutschen Meister und die Übermannschaft der Saison 2023/24 unter dem neuen Trainer-Superstar Xabi Alonso. Esther Sedlaczek wird moderieren, Gerd Gottlob ist Kommentator und Bastian Schweinsteiger als Experte vor Ort. Doch bereits zuvor kann man an diesem Samstag viele andere "Davids" spielen sehen, die sich allesamt am Ende ihres Turniers Goliath-stark fühlen könnten: Um 11.30 Uhr beginnt das Erste mit der Übertragung mehrerer Live-Konferenzen, in denen die Fußball-Landesverbände ihren Pokalsieger ausspielen. Teams, die – für sie alles andere als unwichtig – in der ersten DFB-Pokalrunde der neuen Saison 2024/25 gegen mitunter echte Goliaths wie Bayern München antreten dürfen.

20 Startplätze für das neue DFB-Pokalrundenturnier 24/25 werden über den Landespokal vergeben, drei Startplätze erhält zudem die die 3. Liga, ein Startplatz wird an die Oberliga Westfalen verteilt. Alle Profiteams der 1. und 2. Liga sind wie immer auch im nächsten Jahr am Start. Daher sind die in insgesamt vier ARD-TV-Konferenzen gegen 11.45 Uhr, 13.45 Uhr, 15.45 Uhr und 16.50 Uhr übertragenen Landespokalfinals alles andere als langweilig: Für die beteiligten Spieler steht eventuell der Höhepunkt ihres sportlichen Lebens auf dem Programm. Und es kommt zu reizvollen Partien wie Dynamo Dresden gegen Erzgebirge Aue (Sachsen), Würzburger Kickers gegen 1. FC Ingolstadt (Bayern), SC Babelsberg gegen Energie Cottbus (Brandenburg), Alemania Aachen gegen Bonner SC (Mittelrhein), Rot-Weiß Oberhausen gegen Rot-Weiss Essen (Niederrhein) oder Arminia Bielefeld gegen SC Verl. Einige Partien standen zu Redaktionsschluss noch nicht fest.

WM-Nostalgie 2014 Im Anschluss an Siegesfeierlichkeiten und Analysen des DFB-Pokalfinals (voraussichtlich gegen 22.30 Uhr) findet sich dann noch eine sehr sehenswerte Doku-Serie zur Fußball-WM 2014 im Programm, die vor zehn Jahren bekanntlich den vierten Weltmeistertitel für Deutschland brachte – den bislang letzten großen internationalen Erfolg der Nationalmannschaft. Knapp drei Wochen vor Beginn der Heim-Europameisterschaft 2024 versucht die viermal 30 Minuten lange Doku "Wir Weltmeister. Abenteuer Fußball-WM 2014" Fußball-Deutschland schon mal in Stimmung für ein eventuelles neues Sommermärchen 2024 zu bringen. Das Erste zeigt die Folgen eins und zwei der Doku im Anschluss an die Nachberichterstattung des Pokalfinales Kaiserslautern gegen Leverkusen, bevor die Episoden drei und vier nach einer Unterbrechung durch die "Tagesthemen" und "Das Wort zum Sonntag" gegen 23.55 Uhr zu sehen sind. In der Mediathek steht die gesamte zweistündige Doku von Sven Kaulbars und Martin Roschitz bereits ab 22. Mai zum Abruf bereit.

