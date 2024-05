Luisa Neubauer über Hass im Netz: "Ich mache das nicht, um gemocht zu werden"

Sicherheitsmaßnahmen vor den Demos

"Ich mache das, was ich mache, der Sache wegen", erklärte Neubauer. "Ich mache das nicht, um gemocht zu werden, sondern ich mache es, weil ich es für richtig halte." Wenn beispielsweise über ihr Äußeres hergezogen werde, sei das für Neubauer nicht relevant: "Dann denk ich so: 'That's an interesting point, Udo. But that's not why I'm here!'" Persönlich fühle sie sich nicht angegriffen, stellte die Publizistin klar. "Es ist mir egal, ob ihr mögt, was ich sage oder tue."