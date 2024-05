FDP-Politiker Djir-Sarai nach Tod des iranischen Präsidenten: "Da wird sich nichts verändern"

Keine Hoffnung auf echten Neustart

Im Iran wurde Staatstrauer ausgerufen: Bei einem Helikopterabsturz kam am Sonntag unter anderem der iranische Präsident Ebrahim Raisi ums Leben. Im ARD-"Morgenmagazin" ordnete FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai, selbst im Iran geboren, am Dienstag die Situation in der Islamischen Republik ein. Den Gegnern des Teheraner Regimes konnte Djir-Sarai nach dem Tod des Ultrakonservativen wenig Hoffnung machen: "Da wird sich nichts verändern", konstatiere der FDP-Politiker.