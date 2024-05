"Terra X: Harald Lesch ... und der Streit ums Auto": Kritik zum neuem ZDF-Wissenschaftsformat

Harald Lesch präsentiert in "Terra X Harald Lesch" eine Neuauflage seines bekannten Wissenschaftsformats und beleuchtet zunächst den 'Streit ums Auto'. Dabei blickt der Wissenschaftsjournalist auf unsere Mobilität in der Zukunft und welche Rolle klimafreundliche Technologien dabei spielen werden.

Erklären, einordnen, verblüffen

Zehn Jahre ist es her, dass die beliebte Wissenschaftssendung "Leschs Kosmos" im ZDF Premiere feierte. Seither widmete sich Fernsehprofessor Harald Lesch vom Klimawandel über künstliche Intelligenz bis zur Entstehung unseres Universums wohl so ziemlich jedem Thema, das Forschung und Gesellschaft bewegt. Nun ist es Zeit für einen Neuanfang – auch wenn der beliebte Astrophysiker dem Publikum glücklicherweise erhalten bleibt: Unter dem Namen "Terra X Harald Lesch" wird die Dokureihe neu aufgelegt. "Harald Lesch geht raus aus dem 'Elfenbeinturm der Wissenschaft' und dorthin, wo Forschung erlebt und hinterfragt wird", kündigt das Zweite das aufgefrischte Format an. Unter dem vertrauten "Terra X"-Label will man dem Publikum "Wissenschaft zum Mitreden" vermitteln.