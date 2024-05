"Am Puls mit Mitri Sirin: Nicht ohne mein Auto!?": Kritik zur ZDF-Reportage

Zwischen Argumenten und Emotionen

Die ZDF-Reihe "Am Puls" ist das Reportage-Format für tiefgründigere Blicke in gesellschaftliche Trends und Fragen der Gegenwart. Diesmal kümmert man sich in "Am Puls mit Mitri Sirin: Nicht ohne mein Auto!?" ums Thema individuelle Mobilität, was sich erst mal viel weniger sexy anhört als "mein Auto". In der Tat können viele Deutschen offenbar nur sehr schwer loslassen von der Idee, dass man jederzeit mit dem Wagen spontan an fast jeden Ort fahren könnte, den man sich gerade im Kopf vorstellt. Dabei, so sagen manche, sollte doch das Auto, ja die gesamte individuelle Mobilität, eigentlich mal so langsam der Vergangenheit angehören. Klima- und Ressourcen-bewusste Denker werden jedenfalls nicht müde, sich so zu äußern. Und schließlich leiden wir ja alle unter den Blechlawinen: verstopfte Innenstädte, kilometerlange Staus und Umweltprobleme, die man am eigenen Leib spürt, sind kaum einem Deutschen fremd.