"Die Wiener Philharmoniker in der Waldbühne Berlin": Kritik zur ZDF-Konzertübertragung

Richtig gelesen: nicht die Berliner, sondern die Wiener Philharmoniker gastieren diesmal in der Waldbühne. Die Zuschauer werden also auf ihre "Berliner Luft" zum Mitklatschen erst mal verzichten müssen. Die gibt es dann zum Saisonende im Juni. Die Wiener versprechen indessen unter ihrem Dirigenten Riccardo Muti in frischer Luft eine "Reise durch Europa" – rechtzeitig zu den anstehenden Europawahlen. Auf dem Programm, das Désirée Nosbusch moderieren wird, stehen Klassik-Stücke europäischer Komponisten – von Giuseppe Verdis Ouvertüre zu "Macht des Schicksals" über Edvard Griegs "Morgenstimmung" und den ungarischen und tschechischen Tänzen von Johannes Brahms und Antonín Dvořák bis hin zu Spanischem von Manuel de Falla und den "Pini di Roma" von Ottorino Respighi.

"Ich freue mich sehr, dieses Konzert mit den Wiener Philharmonikern in der Berliner Waldbühne zu geben", lässt Muti im Voraus wissen. "Das Konzert für Europa unter dem Motto 'Eine europäische Nacht' will Frieden, Eintracht, Harmonie und Brüderlichkeit zum Ausdruck bringen. Dies sind Themen, die mir sehr am Herzen liegen, wie auch die 'Roads of Friendship'-Konzerte zeigen, die ich seit über 20 Jahren auf der ganzen Welt gebe. Wir können Freundschaft stiften durch Musik."