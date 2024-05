Peter Maffay erzählt von seinem missglückten Konzert: "Da gab es so was von auf die Schnauze"

Oerding schenkte seine Folge deswegen einem guten Freund, und zwar niemand Geringerem als Musiklegende Peter Maffay, der in diesem Jahr seinen 75. Geburtstag feiert. Als Special Guest blickte der Deutschrocker auf seine über 50-jährige Musikkarriere und sein bewegtes Leben zurück – und war von den neuen Versionen seiner Songs am Ende selbst sehr bewegt.

Mit 20 Nummer-1-Alben ist Peter Maffay der erfolgreichste Künstler Deutschlands. Kein Wunder also, dass es mit 2 Stunden und 15 Minuten eine XXL-Folge wurde. Maffay erzählte, wie er die Schule schwänzte, um Musik zu machen, wie ihm eine Jukebox half, erste Songs zu erlernen, und wie seine Shows im Vorprogramm der Rolling Stones zur Vollkatastrophe wurde. "Da gab es so was von auf die Schnauze. Volle Cola-Büchsen – alles, was du dir vorstellen kannst, flog auf die Bühne, und wir wurden ausgebuht", erinnerte er sich. "Das war das beste Lehrstück, das man haben konnte."