GZSZ-Star Wolfgang Bahro verkündet nächste EM-Nominierung

Wolfgang Bahro verkündet EM-Spieler per Video

"Hallo, ihr Lieben! Ich habe die Ehre, einen weiteren Nationalspieler zu nennen, der bei der Europameisterschaft mitmachen wird", kündigte Wolfgang Bahro am Mittwochmorgen mit einem Video an. Seit 1993 schlüpft der 63-Jährige in die Rolle des Jo Gerner. Auch unter den Fußball-Profis hat der Schauspieler einen großen Fan: Joshua Kimmich gehört dazu. Der Kicker besuchte Wolfgang Bahro bereits am Set der RTL-Serie. Somit passte es gut zusammen, dass Wolfgang Bahro der Nation auf diesem Weg mitteilen durfte, dass Joshua Kimmich in den EM-Kader berufen wurde.