Bernd Herzsprung berichtet von 50 Jahre Freundschaft mit Fritz Wepper: "Ich vermisse ihn sehr!"

Herzsprung: "Zwischen uns passte kein Blatt Papier"

Keine zwei Monate ist es her, dass mit Fritz Wepper einer der meist verdienten Schauspieler Deutschlands Lebewohl sagte. Am 25. März verstarb der Mime mit 82 Jahren. Doch nicht nur Fans schockte der Tod Weppers, auch sein langjähriger Freund und Kollege Bernd Herzsprung setzt der Abschied von Fritz Wepper nach wie vor sehr zu. Gegenüber "Bild" räumte der 82-Jährige ein: "Ich vermisse Fritz sehr." Die beiden Schauspieler verband eine Freundschaft, die über 50 Jahre währte – und das bis in die letzten Tage. "Wir haben ja bis zum Schluss Kontakt gehalten", berichtete Herzsprung nun.