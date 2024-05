"Bauer sucht Frau"-Landwirt überrascht mit kalter Abfuhr: Erst sinnliche Massage, dann knallharter Korb

Eine Klangschalenmassage auf Madeira endet für Sarah mit einer herben Enttäuschung: Bauer Markus weist sie knallhart ab. Hinterher fiel auch dem Landwirt auf, dass seine Kommunikation "definitiv schlecht" gewesen war.

Abschiede, Abfuhr und Annäherungsversuche Die Ereignisse überschlagen sich in der aktuellen Folge von "Bauer sucht Frau International" (RTL): Eine Hofdame zieht die Reißleine, eine andere bekommt unerwartet eine Abfuhr – zum Glück gibt es auch noch gute Nachrichten: Es wird wieder geküsst.

In Portugal will Permakultur-Besitzer Markus seine Hofdame Sarah mit einer Klangschalenmassage verwöhnen. Die Stimmung nach dem Abtauchen in tönende Tiefentspannung ist bei der Therapeutin danach euphorisch. Beim Ausflug greift sie nach der Hand des Bauern. Doch der 43-Jährige hat kein Interesse an noch mehr Körperkontakt. Der gebürtige Südtiroler lässt den Annäherungsversuch ins Leere laufen.

Am Strand teilt er seine Bedenken: "Du bist ja erst seit Kurzem wieder Single. Ich habe den Eindruck, das ist so Hals über Kopf bei dir", argwöhnt er. Die 45-Jährige widerspricht. Sie habe zwar vor einem Jahr eine kurze Beziehung gehabt, sei davor aber sehr lange Single gewesen. Und Markus? Der erklärt unromantisch: "Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir in Zukunft gut zusammen arbeiten könnten."

Völlig überrumpelte Hofdame Beim Abendessen will der Bauer von Sarah wissen, wie sie sich die Zukunft vorstellt. Die antwortet auf die Frage "Was willst du, Sarah?" rundheraus mit einem verliebten "Dich!" Die Antwort von Markus erwischt die Hofdame dann kalt: "In so einer possessiven Art und Weise bin ich definitiv nicht zu haben", gibt er ihr knallhart einen Korb. Er könne sich nur Freundschaft oder Teamarbeit vorstellen, erklärt er der verdutzten Hofdame, der der Schock ins Gesicht geschrieben steht: "Ich kann gerade nicht antworten", sagt sie vor der RTL-Kamera.

Markus gibt danach zu, dass seine Kommunikation "definitiv schlecht" war. Viel zu lange ließ er seine Hofdame glauben, sie hätte Chancen bei ihm.

In Guatemala sucht Hofdame Elke das Einzelgespräch mit Kakaofarmer Andreas, um ihre Chancen bei dem 63-Jährigen abzutasten. Doch Andreas will sich noch immer nicht festlegen. Die 62-Jährige fasst einen Entschluss: "Ich möchte nicht, dass mit meinen Gefühlen gespielt wird, deshalb mache ich den Raum frei." Weder Andreas noch Konkurrentin Petra haben mit dem freiwilligen Rückzug gerechnet.

Zwei Hofdamen in einem Bett? Doch auch die nunmehr einzig verbleibenden Hofdame will endlich wissen, wo sie bei Andreas steht: "Jetzt wird Tacheles geredet oder ich werde gehen", kündigt Petra an. Sie werde nicht die Nummer zwei sein, macht Petra gegenüber Andreas klar. Und endlich gibt der Bauer Einblicke in seine Gefühlswelt: "Auch wenn es mir unendlich Leid tut, wie Elke gegangen ist, bin ich im tiefsten Herzen froh, dass Elke gegangen ist", sagt er. Dann nimmt er Petras Hand und schaut ihr tief in die Augen, als er sagt: "Ich möchte dich bitten, dass du hier bleibst."

Während in Guatemala also noch alles drin ist, ist sich Obstbäuerin Ulrike in Brasilien unsicher, ob mit Heiko nicht alles "zu viel, zu schnell" geht. Bauer Fritz in Frankreich bekommt mit Hofdame Julia unerwartet eine neue Chance auf die Liebe. In Österreich entscheidet sich Milchviehbauer Peter für Alisa. Beide besiegeln die Wahl mit einer innigen Knutscherei. Ebenfalls in Österreich empfängt Gerfried seinen beiden Hofdamen. Dass die zusammen in einem Bett schlafen sollen, kommt bei ihnen jedoch nur mäßig gut an. Deutet sich da schon der nächste freiwillige Rückzug an?