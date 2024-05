Gleich zwei "Polizeiruf 110"-Schauspieler starben vor Ausstrahlung der neuen Folge

7,03 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten am Sonntagabend ein: Im neuen ARD-Krimi "Polizeiruf 110: Unsterblich" klärte die Magdeburger Ermittlerin Doreen Brasch (Claudia Michelsen) den mysteriösen Tod einer Influencerin auf.

Tragisch war im Sonntagskrimi jedoch nicht nur der fiktionale Fall. An den Ermittlungen beteiligt war auch einmal mehr Braschs Kollege und Kriminalobermeister Günther Márquez. Der wurde seit 2020 von dem Schauspieler und Rap-Musiker Pablo Grant verkörpert. Die Ausstrahlung des aktuellen "Polizeirufs" erlebte Grant jedoch nicht mehr mit – denn der erst 26 Jahre alte Darsteller starb wenige Monate nach Ende der Dreharbeiten.

Gleich zwei Darsteller unerwartet verstorben

Grant, der sich in den vergangenen Jahren als Schauspieler ("Bibi & Tina: Mädchen gegen Jungs", "Druck") und als Mitglied der Berliner Rap-Combo BHZ einen Namen gemacht hatte, starb am 6. Februar völlig unerwartet an den Folgen einer Thrombose.