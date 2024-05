Nemos politische Mission nach ESC-Sieg: Drittes Geschlecht in der Schweiz

Zwei Tage nach dem Triumph von Malmö sollen nun auch politische Erfolge erzielt werden. "Ich setze mich ganz klar für einen dritten Geschlechtseintrag ein", sagte Nemo gegenüber dem Sender SRF. Der Hintergrund: In der Schweiz sind beim Eintrag ins Personenstandsregister bislang keine geschlechtlichen Angaben außer "männlich" oder "weiblich" möglich. Anders in Deutschland: Hier sind seit einer Gesetzesänderung im Jahr 2018 auch die Einträge "divers" und "ohne" möglich.

"Lass uns bald zusammenkommen und über queere Rechte sprechen"

Nemo, 24 Jahre jung und wohnhaft in Berlin, wünscht sich so schnell wie möglich eine entsprechende Gesetzesinitiative in der Schweiz. Immerhin Gesprächsbereitschaft scheint vorhanden zu sein. "Lass uns bald zusammenkommen und über queere Rechte sprechen", wandte sich der Schweizer Justizminister Beat Jans an den ESC-Star. Politisch gilt das Anliegen in der Alpenrepublik als umstritten. Gegen einen weiteren Geschlechtseintrag spricht sich die rechtsgerichtete SVP aus.