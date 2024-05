Bill Kaulitz ist verliebt: "Jemand Besonderen getroffen"

Bill Kaulitz hat Einblicke in sein Liebesleben gegeben. Es scheint so, als seien die Single-Zeiten des Tokio-Hotel-Frontmanns vorbei. Auf Instagram schwärmte der Musiker von der ganz "besonderen" Person.

Bill Kaulitz ist verliebt! Das teilte der Frontmann der Band Tokio Hotel seinen 1,5 Millionen Instagram-Followern während einer digitalen Fragerunde am Rande des OMR-Festivals in Hamburg mit. Während der Veranstaltung nahm sich der 34-Jährige Zeit, auf die Fragen seiner Fans einzugehen. Seine Antwort auf die direkte Frage, ob er verliebt sei, war klar und einfach: "Ja."

Die Neugier der Fans war geweckt. Als gefragt wurde, was ihn zu dem neuen Tokio-Hotel-Song "The Weekend" inspiriert habe, erklärte Kaulitz: "Ich schrieb den Song, nachdem ich jemand Besonderen getroffen hatte. Jemanden, bei dem ich mich fühlte, als könnte ich den Rest meines Lebens in genau diesem einzigen Raum mit ihm verbringen, könnte den Rest der Welt vergessen und die glücklichste Person auf Erden sein." Der Musiker stellte klar: "Es ist sehr selten, dass du so jemanden triffst."