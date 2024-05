"Die große Lachparade – Die 55 lustigsten Momente vor laufender Kamera": Kritik zur RTL-Sendung

Alles kommt irgendwann wieder - so auch die Comedy-Stars bei RTL. Die "Die große Lachparade" erinnert an legendäre und kuriose Momente von Komikern wie Cindy aus Marzahn, Kaya Yanar und René Marik.

Legendärer Streich mit David Beckham

Die "Lachparade" kuriose Momente vor laufender Kamera noch einmal in Erinnerung. So sieht man Ilka Bessin noch einmal im knall-engen "Cindy aus Marzahn"-Kostüm in pink. René Marik kabbelt sich mit seinem Maulwurf, der wohl bekanntesten Handpuppe Deutschlands. Comedian Kaya Yanar verliest seltsame Kleinanzeigen-Fundstücke aus dem Internet. Und auch die versteckte Kamera, wie man sie vom ARD-Klassiker "Verstehen Sie Spaß?" kennt, kommt erneut zum Einsatz: Dann nämlich, als in einem legendären Streich die frühere Fußball-Legende David Beckham an der Nase herumgeführt wurde.