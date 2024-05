"auslandsjournal – die doku: Macht, Modi, Indien": Infos zum ZDF-Film mit Johannes Hano

Die Wahlen in Indien

Wenn die bevölkerungsreichste Nation der Welt ein neues Parlament wählt, kann das schon einmal dauern: Seit 19. April sind knapp eine Milliarde Inderinnen und Inder zur Stimmabgabe in sieben Phasen aufgerufen. Die Ergebnisse werden erst am 4. Juni erwartet. Die Chance stehen gut, dass Narendra Modi und die Bharatiya Janata Party (BJP) dabei zum dritten Mal in Folge als Sieger hervorgehen. Was ein erneuter Sieg für die Bevölkerung Indiens bedeuten könnte, erforscht der Asien-Korrespondent Johannes Hano in "auslandsjournal – die doku: Macht, Modi, Indien".