"Wie geht's, Deutschland? Die ungerechte Republik": Kritik zur ZDF-Talkrunde

Früher schien in der Volksseele die feste Überzeugung verankert zu sein, dass es in Deutschland gerecht zugeht. Nein, nicht in Sachen Justiz, das sowieso, sondern in puncto Chancengleichheit. Zum Beispiel bei Bildung, Arbeit, Erben oder Wohnen. Doch die Meinung hat sich gedreht – oder? Diesem Verdacht jedenfalls geht Politjournalist und "heute journal"-Anchorman Christian Sievers in "Wie geht's, Deutschland? Die ungerechte Republik" nach – in einer Mischung aus Bürgertalk, Politikerbefragung und Einspielfilmen.