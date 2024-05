EM-Übertragung: RTL und MagentaTV arbeiten zusammen und zeigen 12 Spiele im TV

Die Vorfreude der Fans steigt: In nicht einmal sechs Wochen startet die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Nun haben die Telekom und RTL Deutschland ein gemeinsames Konzept für die Euro 2024 präsentiert: MagentaTV zeigt bekanntlich alle 51 Spiele der Heim-EM – fünf davon exklusiv. Doch zwölf Partien werden auch live bei RTL im Free-TV zu sehen sein, darunter ein Achtel-, sowie ein Viertelfinale.

RTL und Telekom gestalten gemeinsam

Der 90-minütige Vorlauf, die Nachbetrachtung und Spielanalyse sollen dabei gemeinsam gestaltet werden. Die Berichterstattung startet am Sonntag, 16. Juni, ab 13.30 Uhr. Nach der Vorberichterstattung trifft um 15 Uhr die Niederlande auf Polen. Alle Tore und Highlights können Fußballfans zudem bereits 15 Minuten nach Abpfiff in "umfangreichen Spielzusammenfassungen" auf RTL+ sehen, wie es in einer gemeinsamen Pressemeldung der Telekom und RTL Deutschland heißt.