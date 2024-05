"Die Landarztpraxis – Wiedersehen in Wiesenkirchen": TV-Kritik zur neuen Staffel mit Caroline Frier

Dr. Sarah König widmet sich in den 80 neuen Folgen wieder ihren oberbayerischen Patienten. Aber nicht nur in der Praxis, sondern auch in ihrem Privatleben ist einiges los.

"Die Landarztpraxis – Wiedersehen in Wiesenkirchen"

Ein griesgrämiger Altmediziner sorgt für die Schärfe, eine quirlige Arzthelferin ist die gute Seele, und eine lebensbejahende Zugezogene macht das beschauliche, fiktive Wiesenkirchen im Herzen Oberbayerns unsicher: Die Daily "Die Landarztpraxis", produziert von Filmpool Entertainment, geht in die nächste Runde – mit neuen Folgen und neuen Gesichterin: Diane Willems, Michael Raphael Klein und Sophie Melbinger komplettieren künftig das Ensemble, der Serie, die sich aus dem Stand bei SAT.1 etabliert hat.

Mit zwei Millionen Zuschauern im Schnitt und einem soliden Marktanteil von 5,0 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-jährigen Zuschauer war die erste Staffel der Vorabendserie durchaus ein Erfolg für SAT.1 und bei Joyn. Dass es eine Fortsetzung geben würde, war schnell klar. Nun wartet der Sender mit ganzen 80 neuen Folgen auf, erneut gedreht am idyllischen Schliersee und Umgebung vor pittoreskem Bergpanorama in Oberbayern. Dr. Sarah König (Caroline Frier), die von Berlin an den Schliersee zog, schlüpft also wieder in den weißen Kittel und versorgt Bäuerinnen, Bergsteiger und Touristen.

Die erste Staffel war mit einem dramatischen Cliffhanger zu Ende gegangen: Die resolute Ärztin und ihre große Liebe Dr. Fabian Kroiß (Oliver Franck) hatten nach allerlei Problemen gerade erst wieder zueinandergefunden, als Fabian in einen tragischen Autounfall geriet, von dem Sarah im Finale beim Picknick erfuhr. Wie wird es nun weitergehen?

"Die Landarztpraxis" – "Eine starke Familiengeschichte" In der Auftaktfolge "Wiedersehen in Wiesenkirchen" kämpft Fabian in der Reha tapfer gegen die Folgen seines schweren Autounfalls, stets unterstützt von Sarah. Gleichzeitig bricht Isa Kroiß (Diane Willems), seine Schwester, nach zwei Jahrzehnten der Stille das Eis mit ihrer Familie in Bayern. Ihr Ziel: Versöhnung mit Vater Georg (Christian Hoening). Doch kaum zu Hause, kreuzen sich ihre Wege unerwartet mit Lukas Seidl (Michael Raphael Klein), ihrer alten Liebe. In dieser aufgewühlten Zeit sieht sich Bergretter Max mit Marie Raichinger (Sophie Melbinger), seiner Ex, konfrontiert, die nach langer Zeit das Band zu Sohn Basti wieder knüpfen möchte.

"Die Landarztpraxis' erzählt eine starke Familiengeschichte mit Herz", erklärte SAT.1-Senderchef Marc Rasmus zur erfolgreichen ersten Staffel der Vorabendserie. "Die dynamische Entwicklung und das große Zuschauerinteresse zeigen, dass wir mit dieser Art deutscher Fiction am Vorabend auf dem richtigen Weg sind."

"Es geht um eine Frau, die mit beiden Beinen im Leben steht, die in ihrem Job sehr fokussiert und alleinerziehend ist. In ihrem Privatleben herrscht aber eher Chaos, das sie versucht aufzuräumen", erklärte Hauptdarstellerin Caroline Frier der Agentur teleschau im Interview. "Das macht die Protagonistin so sympathisch und verletzlich. Wie man so schön sagt: Nobody is perfect." Frier: "Ich bin davon überzeugt, dass sich viele Frauen in der Figur der Landärztin Sarah König wiederfinden. Dann ist eben nicht alles perfekt ... Nein, jeder scheitert auch mal. Das ist normal."

