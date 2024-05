Emily Cox über den "Unsichtbarer Angreifer"-Dreh, KI und Handysucht

In „Unsichtbarer Angreifer“ mit Emily Cox in der Hauptrolle kommt es zu mysteriösen Zwischenfällen im Smart Home. Im Interview gibt die Schauspielerin Einblicke in die Dreharbeiten, die Tücken von KI und ihre Handysucht.

Emily Cox: Ich bin Technik gegenüber grundsätzlich aufgeschlossen und finde neue technische Möglichkeiten dann gut, wenn sie unterstützend eingesetzt werden. Ich werde erst dann misstrauisch, wenn eine KI einen Menschen ersetzen soll. Eine Therapie-App, wie sie im Film verwendet wird, geht mir persönlich zu weit. Der zwischenmenschliche Kontakt ist gerade in diesem Bereich so wichtig und unersetzbar. Wenn hingegen eine Einkaufsliste ins Handy getippt wird, finde ich das nicht problematisch.

Mir ist bewusst, dass ich ziemlich abhängig von meinem Handy bin. Gerade WhatsApp verwende ich viel zu viel. Wenn ich mal länger nicht reingeschaut habe, zum Beispiel weil ich mit Dreharbeiten beschäftigt war, habe ich das ganz dringende Bedürfnis, zu schauen, ob jemand mir geschrieben hat. Das Gefühl kenne ich noch aus der Zeit von früher, als ich noch geraucht habe. Das ist eine richtige Sucht. Aber ich möchte das unbedingt in den Griff bekommen und habe mir Timer gestellt, die den Zugriff auf Apps wie WhatsApp zeitlich beschränken. Nach 20 Minuten am Tag ist Schluss.

In welchem Bereich trauen Sie der KI viel zu, in welchem eher nicht?

Überall da, wo Technik als Unterstützung genutzt wird, zum Beispiel als Hilfestellung in der Medizin, finde ich es sinnvoll. Wissenschaftsplattformen wie Chat GPT stecken ja noch in den Kinderschuhen. Da gibt es sicherlich noch viel Potenzial. Ich halte von Künstlicher Intelligenz nicht so viel in den Bereichen, wo es um Gefühle und um Zwischenmenschliches geht. Emotionen sind zutiefst menschlich, da kommt eine KI nicht ran.