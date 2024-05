Wegen Familie: Ryan Gosling will in Zukunft keine "düsteren Rollen" mehr übernehmen

Immer wieder war Ryan Gosling in der Vergangenheit in düsteren Streifen wie "Drive" und "The Place Beyond the Pines" zu sehen. Das wird sich nun ändern.

Seine Ehefrau Eva Mendes hat Ryan Gosling einst bei den Dreharbeiten zu dem Thriller "The Place Beyond the Pines" kennengelernt. Darin spielte Gosling einen Stuntman, der für seine große Liebe (Mendes) anfängt, Banken auszurauben. Harter Tobak also – und genau die Art von Rolle, die der Hollywood-Star in Zukunft nicht mehr spielen möchte.

"Ich nehme keine Rollen mehr an, die mich zu einem düsteren Ort führen", verriet Gosling dem "Wall Street Journal". Wenn es um die Auswahl ihrer Projekte ginge, würden er und Mendes stets in erster Linie an ihre Familie denken. Man richte sich dabei danach, "was für uns alle am besten" sei. Gosling und Mendes haben zusammen zwei Töchter, die neunjährige Esmeralda Amada und die achtjährige Amada Lee.

Mehr "Barbie", weniger "Drive" Aber auch ein bisschen Egoismus erlaubt sich der Superstar durch seine Ausnahmestellung in Hollywood. "Ich habe erst vor kurzem realisiert, dass ich die Möglichkeit habe, die Art von Filmen zu machen, die mir tatsächlich wichtig ist", führte Gosling aus. Das Drehen von Filmen für ein Massenpublikum, die noch dazu ein inklusives Mindset hätten, sei dem 43-Jährigen aber ein ebenso großes Anliegen.

Dazu zählte sicherlich der letztjährige Kassenschlager "Barbie". Die Rolle des Ken nahm Gosling auch wegen seiner Tochter an: Ihr Desinteresse an Barbies Partner habe ihn dazu veranlasst, seine Geschichte erzählen zu wollen, so Gosling im vergangenen Sommer. In Rollen wie dieser oder des charmanten Sebastian aus "La La Land" kann man den Schauspieler wohl weiterhin erwarten. In einer Rolle wie der des brutalen Fluchtwagenfahrers aus dem Kultfilm "Drive" wohl eher nicht mehr.