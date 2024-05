ProSieben-Katastrophe: "The Masked Singer"-Quoten erreichen Rekordtiefstand

Der Negativtrend von "The Masked Singer" setzt sich fort. Am Samstagabend setzte die Rateshow einen neuen traurigen Rekord: So wenig Zuschauer gab's hier noch nie.

Die Zeiten, in denen "The Masked Singer" ProSieben Traumquoten bescherte, sind längst Vergangenheit. Erreichte man in der ersten Staffel im Jahr 2019 noch bis zu 4,34 Millionen Menschen und damit 20 Prozent des Gesamtpublikums, schwächelte die Live-Show zuletzt immer mehr.

Einen Tiefpunkt hat "The Masked Singer" nun mit der im April gestarteten zehnten Staffel erreicht: Erstmals in der Geschichte der Sendung sanken am Samstagabend die Marktanteile in der werberelevanten Zielgruppe in den einstelligen Bereich. Lediglich 9,7 Prozent der 14- bis 49-Jährigen verfolgten das Halbfinale der aktuellen Staffel. Auch bei der Gesamt-Reichweite verbuchte die Show mit 1,17 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern (Marktanteil: 5,6 Prozent) einen Negativrekord.

Doch noch kein Finale: Deshalb pausiert "The Masked Singer" am Samstag Zuletzt hatte ProSieben am Aufbau der von Matthias Opdenhövel moderierten Show geschraubt: Unter anderem wurde ein in jeder Show neu zu enttarnendes "Mysterium" mit wechselnden Stars eingeführt. Zudem ist zum ersten Mal seit Staffel drei Ruth Moschner nicht mehr fester Teil des Rateteams, an ihrer Stelle rätselt derzeit Palina Rojinski. Demaskiert wurden in der zehnten Staffel Stars wie Hugo Egon Balder, Uschi Glas, Annett Louisan und Nazan Eckes. Zuletzt musste No-Angels-Sängerin Nadja Benaissa den Wettbewerb verlassen.

Am Samstag wird die Show entfallen. Der Hintergrund: Am 11. Mai steht das Finale des Eurovision Song Contest im schwedischen Malmö an. Die ARD überträgt wie üblich live. Verständlich, dass der Unterföhringer Sender seine Erfolgssendung nicht gegen das weltweit rezipierte Musikevent ins Rennen um die Zuschauergunst schicken will. Das "The Masked Singer"-Finale zeigt ProSieben daher eine Woche später – am Samstag, 18. Mai, 20.15 Uhr.