"plan b: Ackern gegen den Klimawandel": Fakten zur neuen Ausgabe des ZDF-Magazin

In allen Bereichen zeigt sich der Klimawandel. Die Erde erwärmt sich stetig weiter, den Böden droht Austrocknung. Wie sollte man mit den neuen Bedingungen umgehen? Welche Lösungen gibt es? Die neue Ausgabe des ZDF-Magazin "plan b" zeigt konkrete Wege aus der Landwirtschaft auf.

Ideen für eine bessere Anpassung

Regenerative Landwirtschaft, weg von den Monokulturen, weniger oder andere Düngemittel, hin zu Permaböden mit wechselnden Pflanzen – bis hin zu Bäumen mitten im Feld ... – So lauten die Programme, die für eine neue Landwirtschaft und damit für weniger CO2-Emission plädieren. Etwa 25 Prozent, so sagen es Fachleute, könnte die Landwirtschaft zur Verminderung der Erderwärmung beitragen. Das auf Lösungen bedachte ZDF-Umweltmagazin "plan b" zeigt unter dem schönen Titel "Ackern gegen den Klimawandel" nun konkrete Beispiele der Landwirtschaft auf dem Weg in die Zukunft.