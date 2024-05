Fremdgeh-Beichte: Antonia Hemmer rechnet mit Ex-Freund Patrick ab

"Ich möchte nie wieder auf so einen Typen hereinfallen", sagt Antonia Hemmer in "Make Love, Fake Love" (RTL+) und offenbart neue Details über die Trennung von ihrem "Bauer sucht Frau"-Ex Patrick Romer. "Er hat mich betrogen", erzählt sie ausgerechnet Xander, der ein fieses Doppelspiel spielt.

Sein Verhalten im "Sommerhaus der Stars" war skandalträchtig – ebenso wie Antonia Hemmers Trennung von Patrick Romer kurz darauf. Aus dem Traumpaar, das bei "Bauer sucht Frau" zueinander fand, wurden ein Landwirt, der seine Partnerin regelmäßig vor laufender Kamera beleidigte – und eine Freundin, die in der Beziehung zunehmend Respekt vermisste.

"Ich bin in der Hinsicht total gebrandmarkt und supersensibel", sagt Antonia in ihrer neuen Show "Make Love, Fake Love" und versichert: "Ich will nie wieder auf einen Typen hereinfallen, für den ich alles gebe und dann kommt nur Sch... zurück." Dass sie für die Suche nach dem nächsten Mann fürs Leben erneut vor die Kamera zieht, mag verwundern. Immerhin zeigt sie dort ein neues Gefühl für Selbstwert: "Wer mich so behandelt, hat mich einfach nicht verdient."

Wie gut wäre es, wenn zu dieser Haltung eine noch geschärftere Menschenkenntnis käme. Denn der Mann, dem Antonia ihr Herz ausschüttet, ist ausgerechnet Xander, neben Laurence ihr erklärter Favorit unter den Kandidaten. Der Barkeeper aus München gibt sich von Beginn an undurchsichtig. Gleichzeitig kuschelt er regelmäßig intensiv mit Antonia, macht ihr Komplimente ("Du hast echt einen geilen Ar...") und schwört "bei seinen Eltern", dass er keine Freundin habe. Das wiederum schockiert regelmäßig seine Freundin Lisa, die das Geschehen nebenan in der "Villa der Vergebenen" live auf großem Bildschirm verfolgt. Dort erfährt sie auch, dass Xander seine Hände nicht nur auf prekärste Stellen platziert, sondern offenbar auch zu Antonias intimen Vertrauten geworden ist.

"Ich mache die Tür auf und sehe meinen Freund mit einer anderen Frau im Bett" "Ich bin halt die Maus im Laufrad, und er hält mir den Käse vornedran", erkennt sie erneut ein Muster. Um sich Xanders Gefühle endlich sicher sein zu können ("Öffnest du dich?", "Ja, auch."), will Antonia Xander auf Herz und Nieren testen. Dazu gibt sie dramatische Erfahrungen preis: "Ich wurde in meiner letzten Beziehung betrogen." Was noch niemand wusste: Nicht nur der ständige Diss im "Sommerhaus" war der Grund der Trennung von Patrick Romer, sondern auch ein entscheidender Fehltritt von seiner Seite.

"Wir waren beim Videodreh auf Mallorca", erzählt Antonia vom unseligen Versuch einer gemeinsamen Schlager-Aufnahme. "Ich wollte fit sein und bin früh ins Bett. In der Nacht weckt mich meine Freundin und zeigt auf eine Tür. Ich mache sie auf und sehe meinen Freund mit einer anderen Frau im Bett."

Heftige Reaktion in der "Villa der Vergebenen": "Ich beende die Beziehung!" "Mit jemandem, der mich betrügt, würde ich nie wieder Kontakt haben wollen", so Xander, dessen Freundin Lisa in der Nachbarvilla von einem Schock in den anderen fällt. Xander und Antonia erzählen sich nämlich nicht nur gemeinsam von Liebesdramen, sondern gehen gerne auch mal gemeinsam unter die Dusche. "So möchte ich meinen Partner nicht sehen", braut es sich in Lisa zusammen: "Er könnte die Sache ja auch abbrechen." Ihre Reaktion ist heftig: "Es ist vorbei. Ich beende die Beziehung und gehe ab jetzt meinen eigenen Weg. Danke, dass ihr mir diese Bilder gezeigt habt und ich jetzt weiß, was er für ein Wi...er ist." Experiment gescheitert, Beziehung gescheitert? Auf jeden Fall nicht nur eine Grenze überschritten.

Und so geht das halbseidene Dating in "Make Love, Fake Love" in seine entscheidende Phase: Künftig ohne den eierschaukelnden Spaßvogel Dennis. Er muss im Showdown gehen – als Single! Und sagt beim Abschied etwas, das unter griechischer TV-Sonne nicht unbedingt für alle Beteiligten gilt: "Ich bin real und bleibe real."