"Der Quiz-Champion – Das Doppel-Special": Kritik zu der finalen Show mit Johannes B. Kerner

Das große Finale

Bereits seit 2012 setzt das ZDF auf dieses Showkonzept: In einer durchaus komplexen Suche wird unter lauter "normalsterblichen" Kandidatinnen und Kandidaten eine Lichtgestalt, der "Quiz-Champion", ermittelt. Nun wird das Spiel erstmalig modifiziert, für die Variante "Der Quiz-Champion – Das Doppel-Special", die am Samstagabend zur besten Sendezeit ausgestrahlt wird – es ist das große Finale der Drei-Folgen-Sendung, die am 24. April gestartet war. Und eines steht bereits fest: Moderator Johannes B. Kerner hat keine leichte Aufgabe, den etwas komplizierten Aufbau der Sendung, der nun noch mal zusätzlich aufgepeppt wird, weitschweifig zu erklären. Eine Frage dürfte sich dem Publikum schnell aufdrängen: Warum machen die das nur?