Kurz vor der Pleite? Britney Spears verprasst ihr Vermögen

Dass Britney Spears immer wieder mit mentalen Problemen zu kämpfen hat, ist der Öffentlichkeit bekannt. Aktuell soll es der Sängerin wieder schlechter gehen. Das soll auch an der finanziellen Lage liegen. Nicht nur hohe Anwaltskosten sollen ihr Konto schmälern, vor allem soll der Pop-Star das Geld für Vergnügungszwecke in vollen Händen ausgeben. Es soll soviel Geld geflossen sein, dass Britney Spears sogar eine Pleite drohen könnte.

Britney Spears stand 13 Jahre lang unter der Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears, ehe ein Gericht sie daraus befreite. Das Verhältnis zur Familie gilt nach wie vor als zerrüttet. Spears zeigte sich seither bei Instagram wiederholt in einer Weise, die ihren Fans Anlass zur Sorge gab, ihre dritte Ehe scheiterte nach 14 Monaten. Und auch finanziell war es um die einstige Charts-Stürmerin ("... Baby One More Time") offenbar schon deutlich besser bestellt.

Wie "TMZ" berichtet, sei von den 60 Millionen US-Dollar, die sie am Ende der Vormundschaft hatte, nicht mehr viel übrig. Laut Insidern steht die Sängerin kurz vor der Pleite. Neben hohen Anwaltskosten, die der Prozess mit sich gebracht hat, seien dafür vor allem exorbitante Ausgaben zu Vergnügungszwecken verantwortlich. Allein für Urlaube, so heißt es in dem Bericht, gebe Spears Unsummen aus. Von einer Million US-Dollar alle ein bis zwei Monate ist die Rede. Spears reise bevorzugt per Privatjet in Luxushotels und lasse sich dabei von Angestellten begleiten.