"Die Merz-Strategie": TV-Kritik zur ARD-Doku

Seit der Bundestagswahl 2021 steht naturgemäß vor allem die mithin harsch kritisierte Ampel-Koalition im medialen Fokus. Doch was ist eigentlich mit der CDU? Unter Führung von Friedrich Merz bemüht sich die Union in der Opposition um eine Taktik, die sie bei den anstehenden Wahlen wieder als stärkste Kraft hervorgehen lässt. Während in den Nachrichten und Talkshows mehr oder minder offizielle Positionen debattiert werden, wagt eine ARD-Dokumentation nun den etwas anderen Zugang: "Die Merz-Strategie", so der Titel des Films, blickt hinter die Kulissen einer Partei auf der Suche nach sich selbst.