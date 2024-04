"Die Giovanni Zarrella Show": Das sind die Gäste der Show am 4. Mai

Zum zehnten Mal begrüßt Giovanni Zarrella zu der nach ihm benannten Musikshow im ZDF. In der Baden-Arena in Offenburg feiern unter anderem Christina Stürmer und Semino Rossi ihr Bühnen-Jubiläum.

Es ist ein erstes kleines Jubiläum für Giovanni Zarrella: Vor knapp drei Jahren stand der 46-Jährige erstmals als Moderator seiner eigenen ZDF-Show vor der Kamera. Nun ist bereits die zehnte Ausgabe von "Die Giovanni Zarrella Show" zur Primetime am Samstagabend zu sehen. Mit dabei sind wieder einmal zahlreiche Stars aus der Pop- und Schlagerwelt, von denen manche selbst Grund zum Feiern haben.

Schlagersängerin Claudia Jung etwa wurde am 12. April 60 Jahre alt. In der Baden-Arena in Offenburg feiert sie den Jubeltag nun vor Live-Publikum nach. Udo Jürgens kann seinen bevorstehenden 90. Geburtstag hingegen nicht mehr feiern: Der österreichische Sänger und Komponist starb bereits 2014. Gemeinsam mit dem Orchester Pepe Lienhard erweist Giovanni Zarrella dem Ausnahmekünstler nun mit einem Medley die Ehre.